Ветерани МВС провели пікет у Севастополі

У Балаклаві близько 20 ветеранів органів внутрішніх справ сьогодні провели пікет у будівлі реконструйованої під житло колишньої флотської казарми - з метою домогтися від властей розв’язання питання про своє вселення в раніше розподілене їм тут житло.

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова профспілкової організації атестованих співробітників органів внутрішніх справ УМВС України в місті Севастополі полковник міліції у запасі Сергій МАКАРОВ, профспілкова організація разом з громадською організацією «За права мешканців будинку по вулиці 7 листопада» вже кілька років намагається «домогтися справедливості, щоб квартири будинку, реконструйованого на гроші МВС, відповідно і були розподілені нашим співробітникам, щоб вони туди заселилися і стали вже повноправними власниками квартир».

Він пояснив, що «на сьогодні ситуація зайшла у безвихідь: суди, що відбулися між УМВС і підрядчиком, результатів не дали, оскільки вони повернули сторони у початковий стан». Водночас, сказав С.МАКАРОВ, «у нас є відомості, що квартири в цьому будинку продаються. Тому ми і вирішили діяти самостійно, домагатися, щоб на нас звернули увагу».

На думку С.МАКАРОВА, «насамперед більш активна позиція має бути у міської ради, це ж муніципальний будинок». «Це колишня казарма, яка, я так вважаю, перебуває на балансі міського комунального майна. І саме міськрада має тут взяти участь, розібратися, зайняти більш чітку позицію», - сказав він.

Голова профспілки також повідомив, що «раніше ми вже зверталися до багатьом керівникам країни, у тому числі і до прем`єр-міністра, голови парламенту, міністра МВС надіслали листи. Зверталися і до голови Севастопольської міської ради. І от, нарешті, наша сьогоднішня акція. Чекатимемо реакції». За його словами, «якщо акція залишиться без уваги, якщо не буде ухвалено об`єктивного рішення, яке в першу чергу влаштувало б тих співробітників міліції, які одержали оглядові ордери, і, загалом, мають юридичне право на те, щоб жити в цих квартирах, то ми і надалі продовжуватимемо наші акції. Адже для багатьох міліціонерів це останній шанс одержати житло».

За даними УМВС України в місті Севастополі, в другій половині 2003 року рішенням житлово-побутової комісії УМВС 56 квартир в будинку по вулиці 7 листопада було розподілено працівникам міліції згідно з існуючою чергою. З того часу у черзі УМВС вони вже не враховуються і вважаються особами, яких забезпечено житлом.

Фінансування реконструкції колишньої казарми виконувалося у рамках програми «Про забезпечення житлом працівників міліції і членів їх сімей». В УМВС України в місті Севастополі від Управління комунального будівництва МВС України були передані векселі на загальну суму 15 млн. грн., окрім цього додатково було виділено 7 млн. 200 тис. грн. «живими» грошима.