ЧФ РФ провів випробування підводного човна

Єдиний підводний човен Чорноморського флоту Росії "Алроса" успішно пройшов глибоководні випробування. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, про це заявили 6 серпня в службі інформації і громадських зв`язків флоту.

Випробування проводилися під загальним керівництвом командувача Чорноморським флотом віце-адмірала Олександра Клецкова після докового ремонту субмарини. При цьому вона опускалася на робочу глибину до 240 метрів. "Підводники і екіпажі кораблів забезпечення професійно впоралися з поставленим завданням, операція пройшла успішно", - підкреслив представник ВМФ.

Дизель-електрична субмарина "Алроса" проекту 877B типу "Варшав`янка" в даний час є єдиним діючим підводним човном Чорноморського флоту. Вона була закладена в 1988 році і увійшла до складу ВМФ в 1990 році. "Алроса", яка одержала своє ім`я на честь селища в Якутії, була оснащена експериментальним водометним рушієм, а після модернізації стала найтихішою субмариною проекту.

Підводна водотоннажність підводного човна складає 3950 тонн, швидкість - до 17 вузлів, дальність плавання - до 400 миль в підводному і 6000 в надводному положенні. Субмарина озброєна торпедами і мінами. Екіпаж складається з 52 чоловік.

Лента.ру