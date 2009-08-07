В Умані підпалили кіоск з кошерними хот-догами

Сьогодні вночі в Умані Черкаської області було скоєно підпал пересувного торговельного вагончика, в якому готувалися кошерні хот-доги, і двох кіосків, де продавалася релігійна література хасидів. Вони були облиті горючою сумішшю і підпалені.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Центру пропаганди ГУ МНС України у Черкаській області Костянтин ПРОЦЕНКО, упідпал ліквідувала охорона синагоги, розташованої за кілька десятків метрів. Пожежу було ліквідовано ще до прибуття пожежних підрозділів.

Найбільше від вогню постраждав вагончик, у якому готувалися кошерні хот-доги.

Кіоски, в яких продавалася релігійна література, були також облиті запальною рідиною, але завдяки оперативності охорони синагоги від вогню не постраждали.

Оперативно-слідча група, яка прибула на місце події, виявила пересувну торговельну палатку, один бік якої був закопчений. Вогонь пошкодив лише фарбування металевого кіоску, устаткування та обладнання не постраждало. Збитки, за попередніми даними правоохоронців, не перевищили 200 грн. За даним фактом міліція проводить перевірку.

Господар кіоску з хот-догами заявив, що не має жодних припущень відносно того, кому стала на заваді його торгова точка.

Довідка УНІАН. Підпалені кіоски розташовані на розі вулиць, що йдуть від синагоги та могили раббі Нахмана.