Міжбанківський долар уперто лізе вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,0485/8,0770, на 11:00 ціни виросли – 8,0780/8,1090, і на 12:00 досягли рівня 8,1110/8,1480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2534/43, на 11:00 ціни піднялися - 0,2540/50, і на 12:00 становили 0,2548/60. На російському валютному ринку курс долар-рубль виріс, і на 12:00 встановився на рівні 31,8400 (+0,1490).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4168/70, продовжуючи змінюватись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4030/11,4480, на 11:00 ціни пішли вгору - 11,4405/11,4860, і на 12:00 встановилися на наступних значеннях 11,4885/11,5420.