Німеччина і Франція вийшли з рецесії

ВВП Німеччини і Франції виріс в другому кварталі 2009 року на 0,3 відсотка по відношенню до попередніх трьох місяців, повідомляє Bloomberg. Тим самим економіки двох провідних країн континентальної Європи зуміли вийти з рецесії.

Економічне зростання в обох країнах перевершило очікування аналітиків, які розраховували на скорочення ВВП Німеччини на 0,3 відсотка, а Франції - на 0,2 відсотка.

Відновлення економічного зростання в країнах Європи в першу чергу пов`язане з пожвавленням зовнішньої торгівлі. Так, експорт Німеччини в липні виріс на 7 відсотків.

Вихід позитивних макроекономічних даних в обох країнах може означати, що нові програми стимулювання економіки в Парижі і Берліні прийматися не будуть. В цілому на допомогу національному господарству Німеччина і Франція вже витратили декілька сотень мільярдів євро.

Економічна рецесія 2008-2009 років стала однією з найважчих для провідних європейських економік за останні десятиліття. ВВП Німеччини тільки в першому кварталі 2009 року скоротився на рекордні 3,8 відсотка.

Лента.ру