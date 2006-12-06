На Львівщині прибирають боєприпаси часів війни

Вчора біля с.Підгірці Стрийського району Львівської області піротехніки продовжували очищення території від вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вилучено 272 артилерійських снаряди, знешкоджено 60 одиниць, решта буде знешкоджена сьогодні.

Всього за добу на території України виявлено 198 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, а саме: 173 артилерійських снарядів, 16 мін та 9 гранат.