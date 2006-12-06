ПриватБанк передасть частину прибутку на допомогу онкохворим дітям

«ПриватБанк» спільно з добродійним фондом "Сподіваюся і вірю!" починає нову добродійну акцію - "Врятуй життя!", метою якої є передача коштів на допомогу дітям, хворим на рак.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі банку.

Як наголошується в повідомленні, суть акції, яка розпочалась 1 грудня, в наступному: кожного разу, коли будь-хто з клієнтів розплачуватиметься в торговельно-сервісній мережі пластиковою картою ПриватБанку, банк перераховуватиме на добродійний рахунок 10 копійок зі свого прибутку. За розрахунками банкірів, в результаті акції їм вдасться передати добродійному фонду близько 200-300 тисяч гривень.

"10 копійок з кожної транзакції - цифра, незначна тільки на перший погляд. Але якщо порахувати, що в середньому впродовж місяця за картками ПриватБанку здійснюється близько мільйона транзакцій, а акція триватиме впродовж двох місяців - грудень 2006 - січень 2007 - то вийде сума досить відчутна. Ми впевнені, на наш заклик відгукнуться абсолютно всі наші клієнти, осторонь не залишиться ніхто, - сказав голова правління ПриватБанку Олександр ДУБІЛЕТ. - За підсумками акції ми плануємо перерахувати на рахунок фонду не менше двохсот тисяч гривень, а за допомогою наших клієнтів ця сума може стати набагато, набагато більше".

За словами О.ДУБІЛЕТА, така схема проведення акції була придумана для того, щоб привернути увагу до вирішення проблеми дітей, хворих на рак, якомога більше людей: "Ми хочемо, щоб про цю проблему замислилася кожна людина, щоб ніхто не залишався осторонь, - сказав банкір. - Кожного тижня в Україні вмирає 10 дітей з онкологічними захворюваннями. Вилікувати вдається тільки 50% хворих малюків. Але ці страшні цифри можуть стати іншими, якщо кожен сприйме цю проблему як свою. На думку медиків, можна встигнути врятувати чотирьох з десяти хворих дітей, а відсоток дітей, які перемогли страшну хворобу, міг би зрости до 70-ти. Але все це - за умови забезпечення лікування дорогими препаратами, що можуть дозволити собі далеко не всі сім`ї і не всі клініки".

Ще один спосіб допомогти онкохворим дітям, запропонований банкірами - переказ пожертвувань на рахунок фонду "Сподіваюся і вірю" зі своєї пластикової картки в будь-якому банкоматі ПриватБанку. Збір пожертвувань через банкоматну мережу триває ще з травня цього року, і за цей період клієнтами банку на користь хворих дітей було перераховано більше 100 тисяч гривень. Ці кошти було передано як окремим сім`ям, які зіткнулися зі страшною бідою, яку не можна подолати поодинці, так і різним клінікам і медичним центрам, які борються за порятунок маленьких життів. Двадцять сімей з різних куточків України завдяки клієнтам ПриватБанку одержали істотну матеріальну підтримку. Більше тисячі необхідних для лікування дітей оригінальних ліній для інфузійних насосів (системи FMS) було передано в дитяче відділення Київського інституту онкології, відділення онкогематології дитячої обласної лікарні Одеси, дитяче відділення онкогематології Луганська і дитяче відділення онкогематології Дніпропетровська. Дитяче відділення онкогематології Обласної дитячої клінічної лікарні Києва завдяки добродійним внескам змогло придбати такий необхідний хворим ізотонічний розчин, а дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" - так звані сети (прилади, призначені для отримання тромбоконцентрату) для батьків дітей, які проходять лікування.

За весь час акції пожертвування через банкомати і відділення ПриватБанку здійснили близько шести тисяч чоловік. Зробити пожертвування також можна в будь-якому відділенні ПриватБанку (МФО 300 711, свідоцтво № 33777790), перерахувавши гроші на р/р 26002052702047, одержувач - добродійний фонд "Сподіваюся і вірю".