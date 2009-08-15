Ані Лорак вийшла заміж (фото)

Ані Лорак сьогодні вийшла заміж за 30-річного Мурата Налкакиоглу. Пара розписалася в Центральному рагсі Києва, а через тиждень відлетить на батьківщину чоловіка - до Туреччини, в шикарний готель Анталійського узбережжя "Адам і Єва", де відсвяткують весілля.

Як повідомляє “Сегодня”, брати співачки зауважили, що сьогодні після розпису 30-річної народної артистки України з 30-річним менеджером готелю гулянки не буде, хоча рідні сподіваються зібратися хоч у вузькому колі і відсвяткувати цю подію. Святкувати в Туреччині молодята думають два дні, 22 і 23 серпня, а в день Незалежності повернуться до України. Фешенебельний готель, де святкуватимуть весілля, належить названому батькові Мурата.

За даними преси, пара купила ділянку землі в котеджном містечку, розташованому за 20 км від Києва по Житомирській трасі. Саме там Кароліна і Мурат збираються збудувати двоповерховий маєток в західноєвропейському стилі.

Ані Лорак познайомилася з Муратом на відпочинку в Анталії влітку 2003 року. У 2004 році він переїхав до неї до України. Через два роки хлопець зробив пропозицію співачці.

Фото УНІАН