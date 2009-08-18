У Києві аварійно відключилася ще одна ТЕЦ: немає газу

Сьогодні у Києві об 11.37 в результаті примусового зниження тиску газу відключився останній водонагрівальний котел на ТЕЦ-5.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК "Київенерго", через відсутність газопостачання повністю припинено гаряче водопостачання 4553 споживачам ТЕЦ-5 (3169 житлових будинків, 139 лікувальних закладів, 118 дитячих садків, 115 шкіл, 1012 відомств).

Як повідомлялося, вчора о 12.25 внаслідок зниження тиску газу спрацював захист на останньому енергоблоці ТЕЦ-6, який ще знаходився в роботі. Таким чином, ТЕЦ-6 вперше за 25 років своєї роботи повністю примусово зупинено. Через припинення роботи цієї ТЕЦ без гарячої води залишились 3810 споживачів (2753 житлових будинків, 69 лікувальних закладів, 205 дитячих садків, 158 шкіл, 625 відомств).

На ТЕЦ-5 залишився в роботі один енергоблок, який працює з мінімально можливою потужністю 65 МВт, при номінальній потужності – 700 МВт. Примусове зниження тиску газу продовжується, що може призвести до повної зупинки ТЕЦ-5.

Крім того, зупинка ТЕЦ-6 та робота на мінімальній потужності ТЕЦ-5 призводить до погіршення надійності електропостачання споживачів міста Києва та Київської області.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби АК «Київенерго», на даний час борг компанії за спожитий газ перед ДК «Газ України» становить 596 млн. грн. При цьому з початку року компанія майже не приростила заборгованість перед газопостачальниками, незважаючи на великі обсяги використання палива для виробництва теплової енергії споживачам. Водночас рівень заборгованості споживачів за теплову енергію станом на 14 серпня 2009 року становить 814,041 млн. грн., із них борг житлових організацій – 754,793 млн. грн. Борг споживачів за використану електричну енергію становить 617,255 млн. грн. Найбільшим боржником компанії є ВАТ «Київводоканал» – 286,345 млн. грн.

Борг Київської міської державної адміністрації перед АК "Київенерго" з компенсації різниці тарифів на виробництво теплової енергії на 1 липня 2009 року становив 1,2 млрд. грн.