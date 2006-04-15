за 2005 рік

Київ. 15 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ оприлюднив свою декларацію про доходи за 2005 рік.

Відповідний документ розміщено на Урядовому порталі.

Загальна сума сукупного доходу прем’єра становить 215 тис. 120,79 грн., а дохід членів сім‘ї – 155 тис. 674,84 грн.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ має у спільній власності квартиру загальною площею 76,6 кв. м. та легковий автомобіль TOYOTA Rav 4 з об‘ємом двигуна 1998 куб. см. Також члени його сім‘ї володіють земельною ділянкою площею 1 тис. кв. м, житловим будинком загальною площею 372,4 кв. м.

Ю.ЄХАНУРОВ має на рахунку у вітчизняному банку 206 тис. 691,87 грн., члени сім‘ї – 225 тис. 700,49 грн. Номінальна вартість придбаних членами сім‘ї цінних паперів – 100 тис. грн.

Повідомляється, що голова уряду немає зобов‘язань фінансового характеру, в тому числі за кордоном.