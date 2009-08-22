У Вінниці презентували 8-метровий Подільський рушник

Сьогодні у Вінниці з нагоди 18-ї річниці Незалежності України відбувається культурно-мистецька акція «Вишивана доля Вінниччини», під час якої презентовано вишитий 8-метровий Подільський рушник.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить на площі біля концертного залу “Райдуга” Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького.

Під час заходу, в якому взяли участь керівництво області та міста, екс-Президент України Леонід КРАВЧУК, народні депутати, гості із Польщі та Молдови, відзначено нагородами провідних діячів Вінниччини, а після урочистостей розпочався святковий концерт на тему «Українська вишивка».

Саме у першому номері концертної програми і був представлений Подільський рушник довжиною 8 м та шириною 80 см, розроблений заслуженим майстром України Галиною ДАНИЛЮК. Рушник оздоблений сакральними знакам та символами Вінниччини, починаючи з трипільської культури (близько 50 знаків та символів), зображенням дерева життя з розташуванням 27 квіток, що відповідає кількості районів Вінницької області. Подільський рушник вишитий трьома техніками традиційної подільської вишивки (качалкова гладь, низь і мережка, всього – близько 1 млн. стібків). Над вишиванням рушника працювали 45 провідних майстрів ручної вишивки з усіх районів і міст Вінницької області з лютого по серпень 2009 року.

«Рушник – це наш національний оберіг, народний символ України. Все життя українця пов’язано з ним – рушником вшановують появу немовляти в родині, одруження дітей, зустрічають рідних і гостей, проводжають людину в останню путь. В ньому є наші духовні корені, наша історична пам`ять, наші традиції. І саме на цій основі духовності наших багатих старовинних традицій і культурі ми маємо виховувати любов до рідного краю і до рідної землі», - сказав у вітальному слові голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Сьогодні також в рамках акції проходить виставка «Традиційна подільська вишивка», на якій представлені понад 3 тис. вишитих старовинних і сучасних виробів із 1466 сіл Вінницької області, вишитих 150 видами техніки, проходять творчі майстерні вишивальниць області, майстер-класи дитячих студій вишивки за участю майстринь ручної вишивки, які вишивали Подільський рушник.

Сьогодні вишивана сорочка - обов’язковий одяг для учасників та глядачів фестивалю, яка була вхідним квитком на святковий концерт, а також вишивана сорочка забезпечить безкоштовний проїзд в міському транспорті. Загалом у фестивалі бере участь понад 7000 учасників.

Окрім того, управління культури та туризму облдержадміністрації подали заявку для занесення даної акції в Книгу рекордів України.