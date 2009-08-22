Укргазбанк кличе до себе «дочок» Нафтогазу

«Укргазбанк» веде активні переговори з НАК «Нафтогаз України» про прийняття на обслуговування низки її дочірніх структур.

Про це сказав голова правління «Укргазбанку» Олександр МОРОЗОВ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

Він нагадав, що «Укргазбанк» колись створювався як структура, орієнтована саме на газову галузь.

«Тому одне з головних своїх завдань я бачу в тому, щоб почати максимально ефективно використовувати в сьогоднішніх умовах весь досвід, нагромаджений за 16 років існування банку», - пояснив О.МОРОЗОВ.

За його словами, підприємства системи НАК «Нафтогаз України» співпрацюють з більш ніж 60 банками. Таким чином, з одного боку це дає змогу диверсифікувати фінансові потоки й ризики, але з іншого — створює доволі серйозні складнощі управлінського характеру, заважає оптимальному управлінню цими потоками, переконаний банкір.

За словами О.МОРОЗОВА, не йдеться про тотальну централізацію.

«Ми не ставимо завдання, аби завтра ж «Нафтогаз» з усіма своїми підприємствами перейшов на обслуговування виключно в «Укргазбанк». Але в міру збільшення можливостей банку, в міру зростання зацікавленості НАК ми працюватимемо над тим, щоб розширювати взаємодію» -— відзначив він.

При цьому він додав, що «до того ж, якщо раніше було не зовсім коректно говорити про масштабну співпрацю держкомпанії з недержавним Укргазбанком, то зараз ситуація кардинально змінилася».

О.МОРОЗОВ відзначив, що для реалізації цієї ідеї доцільно підписати якийсь меморандум, у якому будуть відображені інтереси й наміри кожного з підписантів. Він також уточнив, що така ідея вже знайшла розуміння в Мінфіні, Нацбанку і «Нафтогазі».

«Це поки що проект. Якраз зараз він розглядається і обговорюється всіма сторонами. Якщо НАК «Нафтогаз» ввійде в цей процес, то вона також буде однією із сторін, але поки перш за все - це НБУ і Мінфін. НБУ - як регулятор, а Мінфін згідно із законом визначений як ключове міністерство, яке управляє долями держави в рекапіталізованих банках», - пояснив банкір.

При цьому О.МОРОЗОВ наголосив, що поки що не йдеться про відмову від універсальності установи.

«Також тут не йдеться про якийсь новий радикальний поворот. У Укргазбанку обслуговується багато облгазів у регіонах України, окремих підприємств і філій НАК. Тобто у банку вже багато клієнтів з цієї галузі, він добре знайомий з її специфікою. Йдеться про те, щоб ми всі напрацювання і наявний досвід систематизували і подивилися, в чому тут може бути взаємний інтерес», - уточнив він.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.