Василю Зінкевичу присвоєно звання Герой України
18:51, 22 серпня 2009Суспільство
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"...за визначні особисті заслуги"
Народному артисту України Василю ЗІНКЕВИЧУ присвоєно звання Герой України.
Про це сказано в Указі Президента України, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.
Як зазначається в документі, високе звання присвоєно “за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, багаторічну творчу діяльність на ниві збагачення національної пісенної скарбниці”.
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