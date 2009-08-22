Народному артисту України Василю ЗІНКЕВИЧУ присвоєно звання Герой України.

Про це сказано в Указі Президента України, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Як зазначається в документі, високе звання присвоєно “за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, багаторічну творчу діяльність на ниві збагачення національної пісенної скарбниці”.