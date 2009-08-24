У Херсоні 1 вересня дітям безкоштовно роздаватимуть морозиво

У Херсоні 1 вересня відбудеться добродійна акція «Підприємці – дітям».

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, акція пройде на площі біля обласного музично-драматичного театру.

Заплановані концертні програми, ігри, конкурси малюнків з нагородженням переможців.

Також на цій площі дітям безплатно роздаватимуть морозиво.

Акція проходить за сприяння мера Херсона Володимира САЛЬДО і вже стала традиційною. Вперше вона відбулася в 2003 році.