Жителі Луцька у вишиванках виклали слово «Україна»

Жителі Луцька у вишиванках на головній площі міста - Театральному майдані - виклали слово „Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції „Українська вишиванка”, яка уже втретє відбувається у Луцьку, взяли участь близько 500 осіб.

Загалом на Театральному майдані були присутні більше двох тисяч осіб.

Після акції відбулося нагородження її учасників у різноманітних номінаціях, зокрема, „Наймасовіша родина”, „Найповажніший учасник”, „Найменший учасник”, „Найоригінальніша вишиванка”, „Древня сорочка”, „Найпатріотичніший дідусь та бабуся” тощо.

„Ми вкотре продемонстрували усьому світу, що ми справжні українці”, - наголосив Луцький міський голова Богдан ШИБА.

Звертаючись до присутніх, він закликав усіх залишатися справжніми українцями не лише ззовні, а й душею і серцем засвідчувати свою любов, шану та відданість Батьківщині.

Як повідомляв УНІАН, вперше акція „Українська вишиванка” відбулася у Луцьку у 2007 році. Тоді було викладено тризуб, а минулого року - слово „Луцьк”.