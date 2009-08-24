У Рівному накрили підпільне казино

У Рівному виявили підпільне казино.

Як передає кореспондент УНІАН, можна було подумати, що цієї ночі біля входу в колишнє казино «ANTE», що в Рівненському Будинку офіцерів, знімають кіно: озброєні люди в чорному і в масках зламують двері, за якими намагаються сховатися працівники і 12 клієнтів нелегального грального закладу. За словами голови Державної податкової адміністрації у Рівненській області Віктора БАШУКА, цю операцію готували заздалегідь. І саме напередодні отримали на телефон довіри інформацію про діяльність цього казино. Перевірили її - і дані підтвердилися.

Перед працівниками податкової міліції двері закладу зачинили, і вони змушені були вибивати їх. О 1.30 податківці потрапили в казино, обладнане за всіма вимогами до діяльності таких закладів. Належить воно приватному підприємству «Дніпро-Плюс».

”ANTE» в Будинку офіцерів, будівля якого, перебуває на балансі Міноборони, працювало й раніше. Після прийняття Закону про заборону грального бізнесу з фасаду зникла вивіска, але всередині нічого не змінилося. Його обслуговували охоронець, касир, бармен і 5 круп’є. Казино працювало тільки для постійних клієнтів, які заходили усередину за попередньою домовленістю, за паролем й з дозволу старшого круп’є. За усім усередині будинку вели відеоспостереження, охорона стежила, щоб у казино не потрапили сторонні люди.

Вилучено стіл для гри в рулетку, два столи для гри в покер, 2423 жетони для рулетки, два опечатаних лотки з жетонами, 431 гральну карту для гри «Блек Джек» і «Покер», книгу розрахункових операцій, сейф з грішми, а також 13 пляшок алкогольних напоїв. Усього було вилучено майже 25 тисяч гривень і понад дві з половиною тисячі доларів, а також системний блок комп’ютера, що обслуговував казино. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Тож нині власникові казино як юридичній особі загрожує покарання у вигляді штрафу в сумі 5 мільйонів гривень, а керівникам - обмеження або ж позбавлення волі. Гравці, яких застали в казино, теж відповідатимуть перед законом за незаконну діяльність.