Держава скористалася конфліктом Пінчука з його топ-менеджером

17:19, 15 квітня 2006
Суспільство
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...і залучила останнього на свій бік

Держава могла домовитися з Володимиром КУЦИНИМ про спільні дії проти Віктора ПІНЧУКА стосовно ВАТ «Нікопольський завод феросплавів». Про це повідомив УНІАН віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин Ростислав ІЩЕНКО.

“Не виключено, що цей хід зробив Кабмін, який відійшов від виборчої кампанії і повернувся до вирішення державних проблем», - зазначив експерт.

На думку експерта, В.КУЦИН міг мати особисті мотиви піти на конфронтацію з В.ПІНЧУКОМ, оскільки свого часу він був замінений на посту генерального директора в 2005 році Анатолієм НЕРОБОЮ (колишнім начальником гірничорудного управління дирекції основних видів сировини «Євразхолдингу»), а потім Олександром НЕУСТРОЄВИМ.

Водночас, Р.ІЩЕНКО вважає вірогіднішим варіант, відповідно до якого, заміна О.НЕУСТРОЕВА В.КУЦИНИМ може бути простою кадровою перестановкою з метою вчергове створити технічні труднощі в реалізації судового рішення про передачу контролю над НЗФ державі.

«Втім, у будь-якому випадку повернення КУЦИНА невигідне групі «Приват», яка має свій погляд на подальший розвиток подій на НЗФ», - зазначив Р.ІЩЕНКО.

На його думку, ситуація має прояснитися, як тільки головні гравці, що змагаються за контроль над НЗФ, публічно визначать своє відношення до повернення В.КУЦИНА на НЗФ.

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