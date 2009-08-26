Коломойський дав Григоришину карт-бланш на купівлю акцій

Співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ не планує брати участі в приватизаційних конкурсах з продажу блокуючих пакетів обленерго через їх завищену ціну. Про це він повідомив в інтерв`ю «Українській правді»,опублікованому сьогодні.

«Зараз – ні, тому що стартова ціна завищена», – сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

При цьому він додав, що в купівлі виставленого на аукціон блокуючого держпакета «Чернігівобленерго» він брав участь на паритетних началах разом російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

«Там виникла така ситуація: у зв`язку з нашими непростими відносинами, з Костянтином Івановичем ми так вирішили, що всім процесом купівлі акцій у нас повністю керує ГРИГОРИШИН. Я йому в цьому дав повний карт-бланш і сказав, що все, що ти зробиш, я наперед визнаю: за скільки купиш, стільки й буде – я дам половину», – сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Він також зазначив, що блокуючий пакет акцій «Львівобленерго» був придбаний українським бізнесменом Григорієм СУРКІСОМ. «Тому те, що Львів ("Львівобленерго" – УНІАН) купив СУРКІС, а не ГРИГОРИШИН – я думаю, відбулася якась технічна накладка. Може, ГРИГОРИШИН не чекав, що СУРКІС купить, не знаю», – сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц.р. компанія «ТЕКТ-Трейд», яка входить до групи компаній "ТЕКТ", придбала 26,98% держпакета акцій енергопостачальної компанії «Львівобленерго» (Львів) за 197 млн. 852 тис. 72 грн. Стартова ціна об`єкта становила 171 млн. 681 тис. 346,72 грн.

14 травня під час аукціонних торгів на Київській міжнародній фондовій біржі інвестиційна компанія «Он-лайн Капітал» придбала 25% держпакета акцій ВАТ «Чернігівобленерго» за 223 млн. 423 тис. грн. Стартова ціна об`єкта становила 119 млн. 19 тис. грн.

У той же час, неодноразово оголошені Фондом держмайно аукціони з продажу блокуючих держпакетів «Полтаваобленерго», «Прикарпаттяобленерго» і «Сумиобленерго» постійно переносяться через відсутність потенційних покупців.