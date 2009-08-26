З 1 вересня в київських школах знімуть державну охорону?

З нового навчального року в столичних школах знімається державна охорона через відсутність фінансування з міського бюджету на її утримання.

Про це УНІАН повідомив секретар Постійної комісії Київради з питань освіти і науки Олексій ДАВИДЕНКО.

«З 1 вересня знімають державну охорону, і в жодній школі 1 вересня, в жодному з районів міста державної охорони на дверях не буде. Знову все повертається до бабусь-вахтерш. Немає грошей. У міському бюджеті гроші на охорону з вересня місяця не передбачені», - сказав О.ДАВИДЕНКО.

«Відповідно, бабусі-вахтерші до 2-3 години дня сидять, а після цього - групи продльонки хто охоронятиме до 6-ої вечора, поки батьки не прийдуть забирати своїх дітей? – Ніхто!», - наголосив депутат.

О.ДАВИДЕНКО повідомив, що впродовж останнього тижня він як депутат Київради відвідує столичні школи в плані ознайомлення з ходом підготовки до початку навчального року, і висловив незадоволення ситуацією.

О.ДАВИДЕНКО розкритикував роботу Головного управління освіти і науки КМДА, яке за останній місяць, за його словами, «пальцем не ворухнуло», щоб щось змінити для поліпшення ситуації. Питання про роботу управління депутат також планує порушити і на найближчому засіданні профільної комісії з освіти.