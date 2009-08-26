Скільки буде винних в аварії на шахті Кірова?

Міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ не виключає, що винних в аварії на шахті ім. Кірова в місті Макіївці може бути до 16 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Макіївці.

Відповідаючи на запитання, скільки буде названо винних аварії, що сталася 23 серпня, В.ПОЛТАВЕЦЬ сказав: «О, це питання таке... може бути і 16».

За словами міністра, завершальні висновки про те, скільки було винних, зробить урядова комісія. При цьому В.ПОЛТАВЕЦЬ запевнив, що будуть названі справжні винуватці аварії.

Він повідомив, що на тиждень заборонив проведення на шахті всіх робіт, окрім відновних.

«Я усунув від роботи технічного директора підприємства «Макіїввугілля», - повідомив В.ПОЛТАВЕЦЬ, - усунув головного інженера інституту «Дондіпрошахт», адже, на мій погляд, можна було значно спростити тут ведення гірничих робіт і всього провітрювання шахтних виробок, бо коли ускладнюєш, більше ризику».

Крім того, міністр повідомив, що «створив групу на чолі із заступником міністра Юрієм ГРЯДУЩИМ, дав термін тиждень - усі головні інженери, всіх проектних інститутів, науково-дослідних, галузевих повинні розглянути шахту в бік спрощення і нормального, стійкого провітрювання, щоб не міг вплинути людський чинник».

«Потім я розгляну пропозиції і вирішу, можна далі працювати на цій шахті, чи ні. Через тиждень», - додав В.ПОЛТАВЕЦ.

Як повідомляв УНІАН, о 14.20 23 серпня в Макіївці на шахті ім. С.Кірова на горизонті 190 метрів після проведення планового реверсування вентиляційного струменю у виробках сталися викиди вугілля і газу. Всього під землею знаходилося 355 гірників, на аварійній ділянці – 12.

Внаслідок викиду вугілля загинуло 8 гірників. Впродовж 23-25 серпня з травмами та отруєнням метановим і чадним газом у лікарні було госпіталізовано 19 гірників.

Створена комісія з розслідування причин аварії.

За попередніми даними Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду, причиною аварії на шахта ім. Кірова стало невиконання керівництвом підприємства в повному обсязі вимог Інструкції з проведення реверсування вентиляційного струменю.