Готівковий курс долара перевалив за 8,5

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,45 грн./дол., продають – по 8,53 грн./долл. Курс дещо підвищився порівняно з 26 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,37-8,48 грн./дол., з продажу – 8,48-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках без змін відучора - 11,99/12,22 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,80-12,12 грн./євро, з продажу – в межах 12,15-12,31 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 26 серпня, сьогодні підвищився на 0,8% - до 0,2534 грн./рубль, продажу – на 0,2%, до 0,2685 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,265 грн./рубль, з продажу – 0,26-0,28 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,47 грн./дол., що на 0,6% дорожче, ніж 26 серпня, продажу – 8,54 грн./дол., на 0,4% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,35-8,51 грн./дол., з продажу – 8,52-8,57 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився відучора, і сьогодні становить 12,03/12,21 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,60-12,11 грн./євро, з продажу – в межах 12,17-12,30 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 26 серпня, дещо підвищився, і становить сьогодні 0,2511/0,27 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,265 грн./рубль, з продажу – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курси валют, встановлені сьогодні в банках Києва:

«Укрексімбанк»: долар США – 8,40/8,52 грн., євро – 12,01/12,15 грн., рубль – 0,254/0,268 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,50 грн., євро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,55 грн., євро – 12,08/12,30 грн., рубль – 0,26/0,27 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 серпня, становить: гривні до долара США – 7,989, до євро – 11,400303, до російського рубля – 0,25442.