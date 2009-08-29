Завтра дощі нагадають про себе половині України

30 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних областях пройдуть дощі, грози, вночі сильні зливи, місцями град, шквали 19-24 м/с; вдень у північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях невеликі дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній частині місцями до 20°, вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 27-32°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень можливий невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 20-25; у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°.

29 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 21-23°, в Дніпрі біля Києва 20°.