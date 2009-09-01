Міністр економіки зустрівся в Москві з президентом РСПП

Україна і Росія мають намір розслідувати питання щодо дії антидемпінгових мит на експорт української трубної продукції до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, про це домовилися міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН і президент Російської спілки промисловців і підприємців Олександр ШОХІН під час зустрічі в Москві минулого тижня.

Співбесідники відзначили, що для розгляду цього питання необхідний об`єктивний підхід з обох боків.

Окрім того, під час зустрічі Б.ДАНИЛИШИН і О.ШОХІН обговорили діяльність як російського бізнесу на території України, так і українського – на території Росії, відзначивши необхідність їх ефективнішого розвитку. Також було обговорено можливість розвитку співпраці між українськими і російськими промисловцями і підприємцями.

*** Антидемпінгові мита на українські труби малого і середнього діаметру Росія ввела на 5 років у грудні 2005 року. Спеціальне мито у розмірі 8% на труби великого діаметру Росія ввела в грудні 2006 року.