Швейцарські банки здали своїх вкладників

Франція одержала дані про 3 000 чоловік, які мають рахунки в трьох швейцарських банках, заявив міністр бюджету Франції Эрік Верт в інтерв`ю газеті Journal de Dimanche. За його словами, значне число цих людей "з великим ступенем вірогідності" приховують доходи від скарбниці. Активи всіх підозрюваних Верт оцінив приблизно в 3 млрд євро. Велику частину інформації про 3 000 клієнтів уряду добровільно надали два швейцарські банки, що працюють у Франції, іншу податківці зібрали самостійно.

Верт закликав співвітчизників врегулювати відносини з бюджетом до кінця року, інакше їх притягатимуть до відповідальності. Тим, хто погодиться сплатити податки, не слід розраховувати на амністію, попередив Верт: "Вони повинні повністю погасити заборгованість перед урядом".

Швейцарія намагається поліпшити відносини з іншими країнами після того, як цього року Організація економічного співробітництва і розвитку включила її в так званий сірий список податкових офшорів. Минулого тижня Швейцарія підписала угоду про надання з січня 2010 р. інформації про клієнтів своїх банків за запитом податкових органів Франції. Раніше в серпні UBS за посередництва уряду Швейцарії уклав світову угоду з Податковим управлінням США (IRS), яке вимагало назвати йому імена 52 000 клієнтів банку. UBS видасть США імена 4 450 клієнтів, ще 5 000 імен IRS розраховує одержати за програмою амністії.

Топ-менеджери швейцарських банків поки достатньо оптимістично дивляться на ситуацію. "Ми знаходимося в дуже неприємній ситуації, але найголовніше — ми не підемо на компроміс в тому, що стосується банківської таємниці".

У Себастьяна Прото, керівника апарату міністерства бюджету Франції, інша думку: "Ми одержуємо все більше і більше інформації, їх захист рушиться. Банківська таємниця перестає бути таємницею".

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