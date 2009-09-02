Сорочинський ярмарок їде в Москву

1-й Міжнародний фестиваль української культури «Сорочинський ярмарок у Москві» пройде в російській столиці з 18 по 20 вересня.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, «Сорочинський ярмарок» проводиться в рамках оголошеного ЮНЕСКО Року М.Гоголя.

Урочисте відкриття 1-го Міжнародного фестивалю української культури відбудеться в Культурному центрі України в Москві, де будуть представлені колективи з Росії та України. Тут відкриється й фотовиставка "Мальовнича Україна".

Основна програма фестивалю проходитиме у Всеросійському виставковому центрі (ВВЦ). У його програмі - Конкурс української пісні за участю хорових колективів, вокальних ансамблів і солістів Росії, України та інших країн. Крім того, на головній площі ВВЦ пройдуть народні гуляння, ярмарок декоративно прикладного мистецтва й товарів народного споживання майстрів із Росії та України, розташується "місто майстрів" і майстер-класи народних умільців.

Також на ВВЦ пройдуть конкурс-пленер художників "Українські обличчя Москви"; народні гуморини, ігри, забави, розваги; театралізована дегустація українських страв; костюмований Парад учасників фестивалю; дефіле українських національних костюмів; програма "Народний мікрофон", а також катання на конях.

Запланована й ділова програма, пройде також "круглий стіл" на тему: "Досвід, стан і перспективи розвитку української культури та освіти в РФ. Створення необхідних економічних і соціальних умов".

Закриття фестивалю ознаменується гала-концертом на головній сцені Всеросійського виставкового центру, де виступатимуть також молодіжні музичні колективи з України.

Фестиваль української культури "Сорочинський ярмарок у Москві" проводять Об`єднання українців Росії та Регіональна громадська організація "Українці Москви" за підтримки Міністерства регіонального розвитку Російської Федерації за участю Посольства України в РФ, Культурного центру України в Москві, Бібліотеки української літератури в Москві, українського земляцтва столиці, Будинку народів Росії, ТОВ "Сорочинський ярмарок".