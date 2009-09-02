Долар уже на міжбанку - 8,648/8,686 грн

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5370/8,5740 грн./дол., на 12.00 ціни зросли до 8,6050/8,6350 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,6480/8,6860 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», об 11.45 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2667/0,2684 грн./рубль, на 12.00 ціни піднялися - 0,2685/0,2700 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2698/0,2712 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 31,9548 рублів за долар (+0,1460).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні – 1,4190/1,4245 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,1425/12,1790 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вгору – 12,2340/12,2690 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 12,2940/12,3605 грн./євро.