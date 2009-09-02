Тимошенко планує продати держпакети 14 обленерго (список)

Контрольні пакети акцій 14 обленерго, що знаходяться в державній власності, повинні бути виставлені на продаж на приватизаційних конкурсах із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону й продані до 1 грудня 2009 року.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України (№1004 від 19 серпня ц.р.), яким вносяться поправки в плани розміщення акцій обленерго, оприлюднено сьогодні на сайті Верховної Ради.

Відповідно до розпорядження КМУ, до 1 грудня 2009 року на продаж будуть виставлені держпакети у розмірі 60% + 1 статутного фонду ВАТ «Вінницяобленерго», ВАТ «Волиньобленерго», ВАТ «Дніпрообленерго», ВАТ «Закарпаттяобленерго», ВАТ «Хмельницькобленерго», ВАТ «Крименерго», ВАТ «Миколаївоблнерго», ВАТ «Чернівціобленерго», ВАТ «Донецькобленерго», ВАТ «Харківобленерго», а також 60,25% держпакет акцій ВАТ «Запоріжжяобленерго», 60,06% акцій ВАТ «Луганськобленерго», 51% акцій ВАТ «Тернопільобленерго», 50% +1 акція ВАТ «Київенерго».

Водночас, відповідно до інформації агентства, станом на сьогодні, 2 вересня, дані держпакети акцій не були передані в управління Фонду державного майна.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 29 липня ц.р. №894-р доручив Міністерству палива та енергетики вилучити зі статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» державні пакети акцій 15 енергопостачальних компаній і передати їх Фонду державного майна для їх подальшого продажу.

Виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО раніше заявив журналістам, що держпакети обленерго виставлятимуться на продаж по черзі після проходження всієї процедури підготовки до приватизації.