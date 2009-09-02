Частині Донецька загрожує затоплення

через аварійний стан трубопроводу

Донецьк. 2 вересня. УНІАН. У Донецьку існує загроза затоплення частині міста через аварійного стану трубопроводу.

Про це повідомили на державному вугільному підприємстві «Шахта імені Горького», розташованому на території міста Донецька. Так, керівництво цієї шахти звернулося до Донецького міського голови Олександра ЛУК‘ЯНЧЕНКА з проханням допомогти у вирішенні питання про зняття обмеження в електроспоживанні в час ранкового і вечірнього максимумів щоб уникнути екологічної катастрофи.

«Звернення до міської влади пов`язане, перш за все, з необхідністю усунення аварії на території ВАТ «Донецьккокс», дедалі частішими випадками аварійних зупинок устаткування шахти й можливими екологічними наслідками для регіону в цілому», - пояснюється в повідомленні.

12 серпня 2009 року на території ВАТ «Донецьккокс» стався витік води. Після розтину скидного колектора шахтних вод шахти «Центрально-Заводська» було виявлено наявність численних витоків через корозію трубопроводу, термін експлуатації якого на сьогодні становить близько 50 років. Проведення ремонтно-відновних заходів у місці аварії можливе лише за повної зупинки водовідливного комплексу шахти «Центрально-Заводська». В такому разі устаткування шахти імені Горького не зможе забезпечити відкачування сумарного притоку води.

Ситуація погіршується тим, що зношеність устаткування водовідливного комплексу шахти давно досяг своєї межі, і через корозію металу і відкладення солей водовідливні стави перебувають в аварійному стані. Фінансування підприємства здійснюється державою на вкрай низькому рівні. Грошових коштів замало не тільки для заміни застарілого устаткування й водопроводів, а й погашення заборгованості за спожиту електроенергію.

«Оскільки в час ранкового й вечірнього максимумів енергосистеми обмежено споживання електроенергії, то цей додатковий приплив води може призвести до затоплення горизонтів шахти Горького і значної території міста Донецька» - відзначив директор ДП «Шахта імені Горького» Василь ЦИОНЕНКО.

Довідка УНІАН. ДП «Шахта імені Максима Горького» - комплекс із 3 шахт, дві з яких (шахта Ц-Заводська, шахта №11) працюють тільки у водовідливному режимі. Максимальний загальний обсяг відкачуваної води трьома шахтами становить 1598 кубометрів на годину.

Шахти збиті між собою гірничими виробками й об`єднані в одну загальну виробничу схему. Загальний обсяг відкачуваної води трьома шахтами становить: максимальний 1598 кубометрів на годину, нормальний 1523 кубометрів на годину, що змушує утримувати 7 потужних водовідливів, що виключають підтоплення центральної частини міста, сусідніх шахт, які мають між собою гідрогеологічний зв`язок.