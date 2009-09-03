У Тимошенко назвали три причини, чому падає гривня

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ вважає, що для різких коливань курсу національної валюти на даний момент не існує економічних передумов.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Об`єктивних або економічних чинників для такої ситуації на валютному ринку не існує. Ситуацію має бути взято під контроль Національним банком. Більш того, у Нацбанку є всі можливості це зробити», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

На його думку, для підтримки стабільного курсу національної валюти Нацбанк має активніше використовувати ринкові механізми.

«На жаль, не повною мірою це відбувається, тому є можливість у певних гравців на цьому ринку не завжди ринково поводитися», – пояснив він.

І.УМАНСЬКИЙ вважає, що на нинішню ситуацію на валютному ринку істотно впливають три основні чинники – підвищені інфляційні очікування, панічні настрої та спекуляції.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 вересня, на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5370/8,5740 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 8,6050/8,6350 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,6480/8,6860 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,5575/8,7250 грн./дол.