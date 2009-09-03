В Криму 59 дітей госпіталізовані з харчовим отруєнням
22:05, 03 вересня 2009Суспільство
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Очікується приїзд міністра
Станом на вечір четверга, 59 дітей госпіталізовані із гострою кишковою інфекцією з явищами гастроентероколіту в місті Джанкой у Криму.
«Госпіталізовані 59 дітей із дитсадків № 5, 9, 16», – повідомив кореспонденту УНІАН представник Міністерства охорони здоров`я автономії.
Зараз у Джанкої працює бригада кримських фахівців – інфекціоністи, педіатри, анестезіологи.
У п`ятницю очікується приїзд міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА.
Причини інциденту встановлюються.
Коментаря санітарно-епідеміологічної служби УНІАН наразі не має.
За неофіційною інформацією, продукти для цих трьох дитсадків Джанкоя постачалися з однієї бази, вона зараз закрита для перевірки.
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