В Криму 59 дітей госпіталізовані з харчовим отруєнням

Станом на вечір четверга, 59 дітей госпіталізовані із гострою кишковою інфекцією з явищами гастроентероколіту в місті Джанкой у Криму.

«Госпіталізовані 59 дітей із дитсадків № 5, 9, 16», – повідомив кореспонденту УНІАН представник Міністерства охорони здоров`я автономії.

Зараз у Джанкої працює бригада кримських фахівців – інфекціоністи, педіатри, анестезіологи.

У п`ятницю очікується приїзд міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА.

Причини інциденту встановлюються.

Коментаря санітарно-епідеміологічної служби УНІАН наразі не має.

За неофіційною інформацією, продукти для цих трьох дитсадків Джанкоя постачалися з однієї бази, вона зараз закрита для перевірки.