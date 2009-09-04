Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у четвер трохи знизилися на тлі негативних даних з ринку праці в США - найбільшому споживачі енергоресурсів, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,09 дол. - до 67,96 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,54 дол. - до 67,12 дол. за барель.