На Черкащині перекинувся автобус: є жертви

Вчора о 17.30 на автодорозі Бориспіль-Запоріжжя поблизу с. Софіївка Золотоніського району Черкаської області під час дощу перекинувся автобус “Volkswagen LT-35”.

На момент скоєння аварії в салоні автобуса перебувало 18 пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів загинули на місці пригоди і ще восьмеро отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні Золотоноші.