На Черкащині перекинувся автобус: є жертви
16:25, 07 вересня 2009Суспільство
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У салоні перебувало 18 пасажирів
Вчора о 17.30 на автодорозі Бориспіль-Запоріжжя поблизу с. Софіївка Золотоніського району Черкаської області під час дощу перекинувся автобус “Volkswagen LT-35”.
На момент скоєння аварії в салоні автобуса перебувало 18 пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Внаслідок ДТП двоє пасажирів загинули на місці пригоди і ще восьмеро отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні Золотоноші.
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