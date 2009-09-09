Кримський парламент розгляне 25 питань

Пленарного тижня сесії Верховної Ради АРК, яка відбудеться 16-18 вересня, кримські депутати розглянуть 25 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Президії ВР АРК опубліковано на офіційному сайті кримського парламенту.

У проект порядку денного на пленарний тиждень 16-18 вересня внесено такі питання: "Про проведення в Автономній Республіці Крим Року ветеранів Великої Вітчизняної війни", "Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення АРК", про хід підготовки об`єктів життєзабезпечення АРК до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2009-2010 років, "Про Програму Автономної Республіки Крим "Житло - інвалідам" на 2009-2013 роки", "Про Комплексну регіональну програму розвитку житлового будівництва в Автономній Республіці Крим на 2009 рік", "Про звернення до Верховної Ради України з питання про надання пільг із оплати за користування житлом дітям війни".

Крім того, до розгляду заплановано питання про заходи з організації вивчення в навчальних закладах Криму положень Конституції АРК, про забезпечення повноцінного лікування дітей у дитячих санаторно-курортних установах, розташованих на території автономії. Також депутати розглянуть низку питань з управління майном АРК і внесення змін до бюджету АРК на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішення Президії ВР АРК 16 вересня в Сімферополі відкриється VIII сесія Верховної Ради Автономної Республіки Крим п`ятого скликання.