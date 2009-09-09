Судновласник “Аріани” домовився про суму викупу за український екіпаж

Власник захопленого в полон судна “Аріана” з українським екіпажем на борту домовився з піратами щодо суми викупу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Разом з тим у прес-службі не уточнили, на якій сумі викупу зійшлися судновласник і пірати.

Як повідомляв УНІАН, балкер «Аріана», що йшов під прапором Мальти і перевозив 35 тисяч тонн сої з Бразилії до Ірану, був захоплений піратами в ніч на 2 травня. Володіє «Аріаною» зареєстрована на Мальті компанія «Тандела шипінг». Судно знаходиться в управлінні у грецької компанії Alloceans Shipping Cо. Ltd. У полоні у піратів знаходиться екіпаж у складі 24 українців, жителів Одеської і Миколаївської областей. За звільнення судна пірати раніше зажадали 10 млн. дол.