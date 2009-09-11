Євро на міжбанку знову йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4225/8,4645 грн./дол., ціна російської валюти зросла – 0,2737/0,2753 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 12,3005/12,3470 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар продовжує зростати – 1,4602/1,4604 дол./євро (четвер - 1,4568/1,4570 дол./євро).

У четвер Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 8,35 грн./дол.