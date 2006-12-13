Черновецький усіх поставить на лічильник

Колегія Київської міської державної адміністрації ухвалила рішення про оснащення всього житлового фонду столиці лічильниками теплової енергії, гарячої і холодної води.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, Колегія КМДА доручила Головному управлінню житлового господарства разом із Головним управлінням палива, енергетики та енергозбереження розрахувати: скільки необхідно коштів, щоб забезпечити будинки цими пристроями.

Як підкреслив Д.БАСС, лічильники дозволять киянам платити тільки за реально отримані комунальні послуги, що, безумовно, буде економічно вигіднішим.

За даними прес-служби, на розширеному засіданні Колегії також вирішувались питання щодо заборгованості за спожиті комунальні послуги. Загальний об’єм заборгованості населення підприємствам Києва становить близько 350 млн. грн. З них за квартплату - 66 млн. грн., за газ - 11,4 млн. грн., за холодне водопостачання - 53,7 млн. грн., за гарячу воду - 71,1 млн. грн., за опалення - 147,1 млн. грн., за електроенергію - 5,8 млн. грн. “Житлові організації районів міста проводять недостатню роботу по стягненню коштів з боржників. Тому злісних неплатників відключатимуть від мереж електро-, водо- та газопостачання. Це стосується також квартиронаймачів та орендарів нежитлових приміщень, підкреслили у КМДА.

Як наголосив у свою чергу перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, “погашенню заборгованості за житлово-комунальні послуги київська влада сприятиме через перерахунок знецінених грошових заощаджень громадян в установах Ощадбанку”, повідомили у прес-службі КМДА.