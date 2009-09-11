Суд заборонив реєструвати постанову про підвищення цін на газ для людей

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Міністерству юстиції України вживати будь-які дії щодо реєстрації постанови Національної комісії регулювання енергетики України №811 від 9 липня 2009 року «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Заборона діятиме до вирішення по суті адміністративного позову Національного форуму профспілок України до Національної комісії регулювання енергетики України. Позивач звернувся з адмінпозовом до НКРЕ з вимогами про визнання протиправними дій щодо прийняття постанови №811 від 09.07.2009р. «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення».

За даними Мін’юсту, керуючись статтями 117 та 118 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив задовольнити клопотання позивача у справі про забезпечення адміністративного позову.

До вирішення адміністративного позову по суті суд заборонив Міністерству юстиції України вживати будь-які дії щодо реєстрації постанови Національної комісії регулювання енергетики України №811 від 09.07.2009р. «Про затвердження Роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» в порядку, передбаченому Указом Президента «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та Положенням «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету міністрів.

Крім того, до вирішення адміністративного позову по суті суд заборонив Національній комісії регулювання енергетики України вживати будь-які дії щодо реєстрації постанови від №811 від 09.07.2009р. «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення».

Суд також заборонив Національній комісії регулювання енергетики України здійснювати офіційне оприлюднення Постанови НКРЕ від №811 від 09.07.2009р. «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення».

Як повідомляв УНІАН, підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом.

Проте 31 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України, в якому було оскаржено постанову НКРЕ №811 щодо підвищення ціни газу для населення на 20% з вересня ц.р. і на 20% щокварталу, починаючи з січня 2010 року.

7 вересня директор Департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК повідомив, що Україна і МВФ домовилися, що ціни на газ для населення буде підвищено з 1 жовтня 2009 року.