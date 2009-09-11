У Львові від Луценка «дехто втік на лікарняний»

За налагодження стійкої системи з викрадення майна Львівської залізниці та збору хабарів з працівників залізниці звільнено 5 службових осіб Управління МВС на Львівській залізниці та лінійного відділу на станції Львів УМВС на Львівській залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу у Львові міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який прибув сьогодні на щорічний Міжнародний форум видавців.

«СБУ у Львівській області за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами транспортної міліції порушено кримінально справу за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, в ході якої було встановлено, що 10 службових осіб УМВС на Львівській залізниці були причетні до розкрадання майна Львівської залізниці», - поінформував Ю.ЛУЦЕНКО.

В ході розслідування було встановлено, що посадовці транспортної міліції, серед яких і один із заступників начальника УМВСУ на Львівській залізниці, впродовж 2008-2009 років налагодили стійку систему розкрадання паливно-мастильних матеріалів на великі суми, уточнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр наголосив на тому, що 5 службовців транспортної міліції вже звільнено з органів внутрішніх справ. Щодо інших працівників, які були задіяні у схемі безпосередньо своїми керівниками, ведеться слідство.

Ю.ЛУЦЕНКО також акцентував, що працівники міліції, які дискредитують діяльність органів внутрішніх справ, будуть звільнятися з лав міліції.

При цьому міністр поінформував, що з початку року Відділом внутрішньої безпеки порушено і направлено до Генеральної прокуратури 420 кримінальних справ щодо зловживань та порушень працівниками міліції.

«Я сьогодні планував заїхати в Управління МВС на Львівській залізниці особисто, однак там немає нікого з керівництва на місці. Дехто втік на лікарняний», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, ще раз наголосивши, що даний факт він триматиме на особистому контролі.

Пізніше в коментарі УНІАН Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що “я особисто своїм указом звільню першого заступника начальника УМВСУ на Львівській залізниці, якщо в ході розслідування буде доведено його вину у створенні системи розкрадання та отримання хабарів на Львівській залізниці”.

Міністр також сказав, що разом із заступником начальника буде звільнено начальника відділу карного розшуку, а також 8 працівників транспортної міліції різних рангів, які фігурують у матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом зловживання службовим становищем працівниками транспортної міліції.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив на тому, що він «відразу підпише наказ, як тільки буде доведено вину цих службовців транспортної міліції».

Довідка УНІАН. 7 серпня прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами УМВС України на Львівській залізниці та ЛВ на станції Львів УМВС України на Львівській залізниці. По даній справі проходять 10 працівників транспортної міліції.