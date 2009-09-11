МНС визначило причину пожежі на ЗАЗі

Причиною пожежі, що сталася 10 вересня на Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАТ "ЗАЗ"), став електричний розряд біля пошкодженої цистерни з розчинником.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, на даний момент встановлено, що "об 11.05 10 вересня в Запоріжжі на ВАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" в результаті виходу з ладу крана автоцистерни під час розливу розчинника в місткості біля складу лаків і фарб стався розлив розчинника. Через виникнення електричного розряду (поряд проїздив електрокар) розчинник зажеврів і вогонь перекинувся на склад, що й призвело до займання ємностей з лакофарбовою продукцією на площі близько 400 кв. м.".

У МНС також офіційно підтвердили інформацію про трьох постраждалих в результаті пожежі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території ЗАО "ЗАЗ" бушувала 10 вересня впродовж 2,5 годин (з 11.05 до 13.45). В результаті пожежі опіки різного ступеня тяжкості одержали три працівники підприємства, стан двох із них оцінюється медиками як критичний. У зв`язку з пожежею в Запоріжжі була перекрита Набережна магістраль - одна з двох автодоріг міста, що проходять через всю його лівобережну частину.