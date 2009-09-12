Світові ціни на нафту значно знизилися

Ціни на нафту на світових ринках 11 вересня впали на 2-2,5 долара, попри подальше зниження курсу долара та дані про більші, ніж очікувалося, резерви палива в США, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 2,65 дол. - до 69,29 дол. за баррель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) знизилася на 2,17 дол. - до 67,69 дол. за баррель.