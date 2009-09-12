Прокуратура відмовилася розслідувати побиття фотокора УНІАН

Новокаховська районна прокуратура не знайшла підстав, які б підпадали під дію ст. 171 Кримінального кодексу України, для порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання професійній діяльності фотокореспонденту УНІАН Віталію ДАНИЛЬЧЕНКУ під час рейдерської атаки на завод «Таврія».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МВС України в Херсонській області.

Як зазначив співрозмовник агентства, таким чином зібрані міліцією матеріали повернуті для подальшого розслідування в органи внутрішніх справ.

Крім того, як зазначили в регіональній міліції, сьогодні слідчий повинен вручити В.ДАНИЛЬЧЕНКУ направлення на проходження судово-медичної експертизи (встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень), за результатами якої буде прийнято рішення про порушення чи відмови у порушенні кримінальної справи.