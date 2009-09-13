В Умані у п'ятницю зустрічатимуть Новий рік

Банери із телефонами міліції, "швидкої допомоги", СБУ та написом: "Будьте вдячні за гостинність уманчан" розвісить Міжнародний благодійний фонд імені Рабі Нахмана біля синагоги і могили Рабі Нахмана (місце паломництва хасидів всього світу - УНІАН) на свято Рош-га-Шана (єврейський (іудейський) Новий рік – УНІАН) в місті Умань Черкаської області.

Про це повідомили УНІАН у цьому представництві цього міжнародного фонду.

Також випустять буклети, в яких на івриті і українською мовою будуть написані пункти українських законів і розміри штрафів за порушення громадського порядку та бійки.

Цього року (2009 року свято Рош-га-Шана розпочинається ввечері 18 вересня й закінчується ввечері 20 вересня) очікується приїзд близько 25 тис. хасидів з усіх країн світу. Як зазначили в представництві фонду, при такій кількості паломників у місцевого населення виникають певні незручності. Тому фонд проситиме усіх віруючих суворо дотримуватися законів України. Щоб вирішувати конфліктні ситуації у рамках закону, на банерах зазначать телефони оперативних служб. Працюватиме інформаційний центр, куди зможуть телефонувати як уманчани, так і паломники.

Довідка УНІАН. Місто Умань Черкаської області - своєрідна мекка для хасидів з усього світу. Тут створено великий історико-культурний центр, до якого входять 26 різноманітних об`єктів, серед яких головною святинею є могила засновника бреславського хасидизму раббі Нахмана, похованого в Умані в 1810 році.

Хасидизм - релігійно-містична течія в іудаїзмі, що виникла в 18 ст. серед єврейського населення Волині, Поділля й Галичині. Розпочиналася як опозиційний рух проти офіційного іудаїзму, зокрема, рабинату. Для хасидизму характерні: крайній містицизм, релігійна екзальтація, шанування цадиків ("праведників", "провидців"). Найбільша кількість прихильників хасидизму в Ізраїлі. Щороку восени в переддень єврейського Нового року (Рош-га-Шана) до Умані приїздять хасиди на могилу свого духовного лідера Цадика Нахмана.