СБУ затримала міліціонерів-самозванців

Співробітники Служби безпеки України затримали на підривному полі Центральної артилерійської бази боєприпасів Збройних сил України в Черкаській області трьох громадян, які проводили розкопки.

Як передає кореспондент УНІАН, вони розкопували боєприпаси, що залишилися неушкодженими після утилізації. На запитання працівників СБУ про мету їхнього перебування на підривному полі, вони пред’явили фальшиві посвідчення співробітників міліції.

За інформацією відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, за даним фактом порушено кримінальну справу, всіх трьох підозрюваних затримано.