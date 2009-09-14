Грабіжникам, які «спеціалізувалися» на підлітках, дали від 7 до 10 років

Дніпровським районним судом Києва до позбавлення волі строком від 7 до 10 років із конфіскацією майна засуджено трьох грабіжників, які відбирали гроші та мобільні телефони у підлітків.

Як повідомили УНІАН прес-службі столичної прокуратури, з грудня 2007 року по січень 2008 року ця розбійна група вчинила в столиці 12 нападів на неповнолітніх. Погрозами злочинці змушували підлітків слідувати з ними у малолюдні місця, де відбирали у них гроші та мобільні телефони із сім-картками операторів зв’язку.