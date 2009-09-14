«Срібного лева» у Венеції здобула картина українського продюсера

Фільм «Жінки без чоловіків», знятий за участю української компанії SOTA Cinema Group здобув «Срібного лева» на Венеційському кінофестивалі.

Картина іранського режисера Ширін Нешат відзнята за участю України, Німеччини, Франції та Австрії. Дебютна стрічка активної представниці сучасного мистецтва пані Нешат присвячена соціалізації особистості. Дія відбувається в Ірані у 50-ті роки. У країні - військовий путч. Героїні стрічки - чотири жінки: домогосподарка, повія, солом`яна вдова та молода жінка.

Окрім «Жінок», за головний приз фестивалю змагалися 23 фільми: 6 американських, 4 італійських, 4 французьких та 2 картини з Китаю.

«Золотого лева» завоювала стрічка «Ліван» ізраїльського режиссера Самуеля Маоза. Приз за найкращу жіночу роль отримала петербурзька актриса Ксенія Раппопорт, за участь у фільмі «Подвійна година» італійського режисера Джузеппе Капотонді.

«Телекритика»