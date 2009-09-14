Нафтогаз все ще сподівається на милість кредиторів

НАК «Нафтогаз України», починаючи з 14 вересня, проведе серію переговорів із кредиторами в рамках процесу реструктуризації двосторонніх боргових зобов`язань, які також включають євробонди, термін виплати за якими - 30 вересня 2009 року. Про це УНІАН повідомила прес-служба НАК.

Згідно з повідомленням, компанія "Нафтогаз" та її радники наразі узгоджують остаточні деталі пропозиції щодо реструктуризації, які будуть прийнятними як для держхолдингу, так і для його інвесторів.

«НАК «Нафтогаз України» усвідомлює, що дата виплати за євробондами наближається. Наша компанія спрямовує всі зусилля на те, щоб подати чітку й конструктивну пропозицію власникам бондів найближчим часом», - наголошується в прес-релізі компанії.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що при реструктуризації єврооблігацій НАК на 500 млн. дол. компанія не планує викуп своїх зобов`язань.

При цьому він зазначив, що «по-перше, на сьогоднішній день ми виходимо з того, що нам не треба буде залучати кошти для дострокового погашення зобов`язань, по-друге, в нас їх немає».

НАК «Нафтогаз України» призначив Групу з управління зобов`язаннями банку Credit Suisse менеджером дилера для здійснення запланованої реструктуризації євробондів на суму 500 млн. дол., термін виплати за якими – 30 вересня 2009 року, а також із питань врегулювання фінансових зобов`язань щодо двосторонніх кредитів компанії.

30 вересня закінчується термін погашення єврооблігацій НАК «Нафтогаз України», випущених у 2004 році. Обсяг випуску дорівнює 500 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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