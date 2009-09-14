Афера на Київщині: районні «шишки» вкрали землі на 2 мільярди

У Київській області на території Требухівської сільської ради Броварського району виявлено факт шахрайського заволодіння земельною ділянкою площею 355 га, ринкова вартість якої становить близько 2 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, за вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками підробки та використання підроблених документів при вчиненні шахрайства, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, створення фіктивних підприємств (ч.2,3 ст. 358, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України).

Так, за даними ГУБОЗ, у 2008 році за попередньою змовою працівники Управління земельних ресурсів та Державного земельного кадастру Броварського району, працівник СБУ, колишній суддя, інші особи створили ряд фіктивних підприємств, після чого підробили рішення одного з районних судів Київської області, на підставі яких оформили на фіктивні підприємства право власності на 355 га земель.

Фактичні ж власники землі, а це 1407 пайовиків КСП «Требухівське», коли звернулись до управління земельних ресурсів з проханням надати дозвіл на розробку технічної документації на земельні ділянки, дізнались що кадастрові номери на їхні землі присвоєні «юридичним особам», зазначили правоохоронці.

З метою приховування злочину, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, та створення добросовісного власника, зловмисники протягом червня-вересня 2008 року тричі організували перепродаж зазначених земельних ділянок з використанням близько 8 новостворених фіктивних підприємств. Також за цей період тричі виготовлялася технічна документація та близько 200 актів права власності на земельні ділянки.

Окрім цього, за даними ГУБОЗу, в Управлінні земельних ресурсів та кадастру району під виглядом проведення виїмок документів працівниками міліції, зловмисники викрали всі первинні документи, що стосувалися шахрайського оформлення права власності на земельні ділянки.

На даний час Головним слідчим управлінням МВС України проводяться заходи, спрямовані на встановлення фактичних замовників зазначеної земельної афери та інших осіб, причетних до вчинення зазначених злочинів. 9 учасникам цієї оборудки пред’явлено обвинувачення, повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС.