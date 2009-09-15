В Україну за добу прибуло понад 900 прочан-хасидів

Напередодні в аеропорту «Бориспіль» було оформлено 6 рейсів з хасидами, які прибувають в Україну відсвяткувати Рош-га-Шана – іудейський новий рік. Загалом минулої доби на державному кордоні України оформили 8 організованих груп прочан загальною кількістю 918 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України. За даними прикордонників, усього з початку вересня в нашу державу прибуло їх майже 2 тисячі. Співробітники Держприкодонслужби очікують, що найближчими днями кількість хасидів зростатиме. Прогнозується, що до 19 вересня їх прибуде понад 25 тисяч осіб, переважно організованими групами через аеропорт «Бориспіль», а також через аеропорти Одеси, Дніпропетровська, Львова, Вінниці, залізничні та автомобільні пункти пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою.

Державна прикордонна служба України разом з іншими правоохоронними органами та іншими зацікавленими структурами вжила заходів задля забезпечення ефективного пропуску паломників та правопорядку під час їх оформлення та перебування в пунктах пропуску. Зокрема, в пунктах пропуску визначені окремі смуги руху та місця для проведення прикордонно-митного контролю, збільшена кількість контролерського складу, забезпечені додаткові санітарно-гігієнічні умови, передбачене розгортання польових тимчасових терміналів у пунктах пропуску для авіаційного сполучення тощо. Крім цього, прикордонники будуть проводити перевірку документів прочан – пасажирів чартерних рейсів «Бен-Гуріон - Бориспіль» на літаках української реєстрації під час перельоту.

Як повідомляв УНІАН, тисячі прочан відвідують щоосені Умань Черкаської області, щоб на могилі свого духовного лідера, цадика Нахмана, відсвяткувати Рош-га-Шана – іудейський новий рік. За повір’ям, цадик Нахман обіцяв благословення всім своїм послідовникам (хасидам), які в це свято прийдуть молитися на його могилу.