Будівництво аеропорту в Донецьку розпочнеться вже за місяць

У Донецьку будівництво аеропортного комплексу до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 розпочнеться вже 10-15 жовтня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що в рамках підготовки до Євро-2012 державою «ухвалене політичне рішення» про виділення 1,3 млрд. грн. на будівництво в Донецьку сучасного аеропорту. Також, за словами А. БЛИЗНЮКА, вже отримані практично всі необхідні рішення і дозволи на початок робіт, визначений генеральний підрядник – фінансово-промислова група «Альтком».

Він констатував, що вже 21 вересня у Донецьку, в готелі «Донбас Палас», відбудеться презентація проекту аеровокзального комплексу, який був розроблений вітчизняними фахівцями, але остаточно допрацьований однією з хорватських фірм.

На місці будівництва проведені усі підготовчі роботи і «числа 10-15 жовтня» будівельники почнуть «будівництво нульового циклу», зазначив голова облради, додавши, що будівництво триватиме від 18 до 24 місяців.

Він також запевнив, що Донецьк встигне побудувати новий аеропорт. «Я упевнений, що ми його побудуємо, встигнемо. Я на 100% гарантую прийом 31 тисячі пасажирів протягом 10 годин в Донецькому аеропорту», – сказав А. БЛИЗНЮК.

Також він зазначив, що зараз Донецький аеропорт є обласною комунальною власністю, однак «Донецька облрада не є фахівцем із управління аеропортами». Тому паралельно з будівництвом облрада займатиметься пошуками компанії-фахівця з управління цим аеропортом.

А. БЛИЗНЮК також «розкрив секрет» журналістам, повідомивши, що за ініціативою народного депутата України Бориса КОЛЕСНІКОВА (Партія регіонів), аеропорт носитиме ім`я відомого земляка, уродженця Донецького краю композитора Сергія Прокоф’єва.