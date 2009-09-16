Тимошенко затвердить «антиблатну» лісову програму

Уряд має намір сьогодні затвердити Державну цільову програму «Ліси України» на 2010-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні уряду.

«Ми знаємо, що було з лісами останні 5-7 років, коли здійснювалися несанкціоновані вирубки, коли сотнями гектарів ліс роздавали блатним, коли ніхто не звертав уваги на цю галузь і не вживалися системні важливі заходи для забезпечення роботи лісового господарства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що одночасно із затвердженням державної програми уряд сьогодні на засіданні затвердить ще ряд рішень, які стосуються регламентацій і забезпечення утримання і розвитку лісового господарства.

«Це багатофункціональне господарство, котре з одного боку створює екологічну ауру нашої країни, а з другого - є ще одним невикористовуваним джерелом поновлюваних можливостей генерації електроенергії», - додала вона.